Eralp Şerifoğlu yeniden Mormenekşe’de

Birinci Lig’in köklü kulüplerinden Mormenekşe yeni sezon için teknik kadrosunu belirledi.

Geçtiğimiz iki sezon Yeniboğaziçi’ni çalıştıran deneyimli çalıştırıcı Eralp Şerifoğlu ile yardımcıları Abdullah Özerinç ve Şemsi Oyuncu, Mormenekşeli oldular.

Geçtiğimizgün Başkan Metin Menekşeli ile bir araya gelen Şerifoğlu el sıkışarak anlaştı ve transfer çalışmalarına başladı.

Geçmiş sezonlarda da Mormenekşe Kulübü’nde görev yaparak birçok başarıya imza atan teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nun yönetimle anlaşması camiada büyük sevinç yarattı.

Kulüp sosyal medya hesabından ise Şerifoğlu’yla anlaşma şöyle duyuruldu:

YUVANA HOŞ GELDİN İMPARATOR.

ERALP ŞERİFOĞLU YENİDEN MORMENEKŞE'DE...



