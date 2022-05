Eralp Şerifoğlu, Yeni Boğaziçi’ne veda etti

Aksa 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde teknik direktör Eralp Şerifoğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla Yeni Boğaziçi’ne veda etti.

2019-20 sezonunda takımın başına geçerek BTM 1. Lig’de Aksa 1. Lig’e çıkmasını sağlayan ve bu sezon da takımın başında olan Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu yaptığı paylaşımla yeni sezonda Yeni Boğaziçi’ne başarı dileyerek kulübe veda ettiğini açıkladı.

Başarıyı paylaşmak güzeldir!

32 ci Futbol sezonumu da tamamladım.

Gerçi,Paylaşacak bir başarı hikayemiz yok.

Hayatımın en zor sezonu oldu.

Skorlar, maçlar değil, yaşama dair bütün zorlukların saha dışından saha içine girmesi... Pandeminin yarattığı olumsuzların da üstüne üstüne geldiği çok yorucu bir sezondu...

Mental olarak çok yorulduk.

Bu ortamda bizleri daima gülümseten ve iyi hissettirenler de vardı. Bir avuç taraftarımız bizi her maçta destekledi. Yine bize evlerini, sofralarını açıp çok güzel yemekler yapan Başkanımızın değerli eşi Rahmeli Hanıma ve Sıdıka ablamız bizi çok mutlu etti.

Onlara kalpten teşekkür ederim.

Bu süreç de, Takımımızın her şeyiyle ilgilenen ve Antrenörlük dışında Yöneticilik de yapan, gerçek birer Yeni Boğaziçi sevdalısı , iş ahlağına sahip sevgili Abdullah Özerinç , Şemsi Oyuncu ve Ersoy Saydağ kardeşlerime samimi teşekkürlerimi sunarım.. Emekleri ödenmez...

Camia için en büyük emeği harcayan futbolcu kardeşlerim. Lig bitti. Futbol da.

Geriye sadece dostluklar kaldı!

Ne olursa olsun affetmeyi, yargılamamayı öğrenin. Affetmek güzeldir.

Sizler en zor zamanlarda mahalli lige düşen bu köklü ve değerli camiayı, Kulübü 1.lige çıkartan ve bu lig de tutan futbolcularsınız. Bu gerçeği kimse değiştiremez.

Hepinize bundan sonraki yıllarda başarı ve mutluluklar dilerim.

iyiye dair yapılan her işte emeği olan, sorunları büyük bir özveri ile çözmeye çalışan, maddi konularda sözlerini sonuna kadar tutan, sahada bizlerden daha fazla zaman geçiren alt yapı aşığı futbol sevdalısı Değerli Başkanımız Mehmet Fahlioğlu’na emekleri için teşekkürü bir borç bilirim...

Ve, tribünde bana güzel! söz söyleyenler,

Haklı, haksız yarı yolda bırakanlar.

Yanımıza hiç uğramayanlar, hatır sormayanlar;

Sizlere de çok teşekkür ederim.

Sayenizde eksiklerimizi, naif yönlerimizi, verilen emeklerin, tercihlerimizin, hatalarımızın neticelerini gördük ve öğrendik.

Canınız sağ olsun.

Bırakıp gitmeler hayatımızda çok da kolay olmuyor.

Yanlış yaptım mı? Mutlaka.

Ama Yeni Boğaziçi’nde Teknik Adam olarak çalışmayı seçmek bunlardan biri asla değildir. Her zaman severek ve gururla çalıştım.

Hakkım varsa helal olsun.

Sağlıcakla kalın.