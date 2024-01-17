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Eralp Şerifoğlu köyüne verdiği sözü tuttu

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Eralp Şerifoğlu köyüne verdiği sözü tuttu
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İbrahim DALOĞLU
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta sezona iddialı giren ancak ilk devre sonunda hedeflerinin uzağında kalan Tuzla’da, teknik direktör Mehmet Karşılı ile yollar son maçta Pile karşısında alınan 4 – 1’lik mağlubiyet sonrasında ayrılmıştı. Hüseyin Umay başkanlığındaki Tuzla yönetimi takımın yeni teknik direktörünü belirlemek için hemen harekete geçerken, futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu ile anlaştı. Tuzla ikinci devreye Eralp Şerifoğlu yönetiminde girecek. Eralp Şerifoğlu son olarak Mormenekşe’yi çalıştırmıştı.
Teknik direktör Eralp Şerifoğlu yeni takımına transferiyle ilgili şu paylaşımı yaptı:
“Yıllardır yaşadığım köyün camiasına verilmiş sözüm vardı. 34 sezonda Lig devam ederken sonradan aldığım takım sayısı üçü geçmez.Kısmet bugüneymiş.. Karşılık beklemeden Abdullah Özerinç ve Şemsi Hocalarımla birlikte aslında var olup, yok sayılan bu zorlu BTM liginde mücadele veren Tuzlaspor Takımına katkı koymaya çalışacağız. Sözümüzü tutmaya geldik. Allah utandırmasın.”
 
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