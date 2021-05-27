Enppi’yi Dino taşıdı

Futbolumuzun tanıdık isimleri Dinopeter ve John Ebuka’nın formasını giydiği Mısır Süper Lig ekibi Enppi, istikrarsız gidişini Cleopatra galibiyetiyle sonlandırdı.

Enppi’nin, deplasmanda oynadığı Cleopatra maçında Dinopeter ve John Ebuka maça ilk 11’de başladılar. Her 2 futbolcu da maçta etkili bir perfomans sergilediler. Dinopeter takımının ilk golünü atarak galibiyete büyük katkı koydu.

Enppi, 5 hafta sonra aldığı Cleopatra galibiyetiyle rahatlarken, alt sıralardan uzaklaşıp, 7. sıraya yükseldi.

