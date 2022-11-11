Enner Valencia en iyiler arasında

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, bu sezonki performansıyla adını en iyiler arasına yazdırdı. Ekvadorluforvet, Avrupa'da Robert Lewandowski'den sonra 30 yaş üstü futbolcular arasında en skorer ikinci isim oldu

Enner Valencia, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşıyor. Sarı-lacivertli ekibe bu sezon en çok katkıyı Ekvadorluforvet yaptı.

Deneyimli oyuncu tüm kulvarlarda forma giydiği 21 maçta 14 gol 4 asist üretti. Kadıköy ekibinde üçüncü sezonunu geçiren başarılı forvet, özellikle lig maçlarındaki etkili görüntüsüyle dikkati çekti.

Ekvadorlu golcü, Süper Lig'de 11 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırarak takımını liderliğe taşıdı. Valencia, ligdeki bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde 30 yaş üstü futbolcular arasında en skorer ikinci isim oldu.

Bu kategorinin zirvesinde Robert Lewandowski yer alıyor. 34 yaşındaki Polonyalı santrfor, La Liga'da Barcelona formasıyla 13 kez gol sevinci yaşadı.

