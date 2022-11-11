banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
11 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
32 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

Enner Valencia en iyiler arasında

banner476

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, bu sezonki performansıyla adını en iyiler arasına yazdırdı. Ekvadorluforvet, Avrupa'da Robert Lewandowski'den sonra 30 yaş üstü futbolcular arasında en skorer ikinci isim oldu

banner825
Enner Valencia en iyiler arasında
Enner Valencia, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşıyor. Sarı-lacivertli ekibe bu sezon en çok katkıyı Ekvadorluforvet yaptı.
Deneyimli oyuncu tüm kulvarlarda forma giydiği 21 maçta 14 gol 4 asist üretti. Kadıköy ekibinde üçüncü sezonunu geçiren başarılı forvet, özellikle lig maçlarındaki etkili görüntüsüyle dikkati çekti.
Ekvadorlu golcü, Süper Lig'de 11 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırarak takımını liderliğe taşıdı. Valencia, ligdeki bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde 30 yaş üstü futbolcular arasında en skorer ikinci isim oldu.
Bu kategorinin zirvesinde Robert Lewandowski yer alıyor. 34 yaşındaki Polonyalı santrfor, La Liga'da Barcelona formasıyla 13 kez gol sevinci yaşadı. 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.