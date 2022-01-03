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Enis Destan'a Alanya kancası

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilerek devre arasında takıma dönen Enis Destan'ı Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kadrosuna katmak istediği öğrenildi

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Enis Destan'a Alanya kancası
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Alanyaspor'un ara transfer döneminde genç forveti transfer etmek için nabız yokladığı dile getirilirken İzmir temsilcisinin, geçen sezon ligde 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrforu şimdilik bırakmayı düşünmediği bildirildi.
Sezon başında Avusturya ekibi AdmiraWacker ile masaya oturan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Enis Destan bu sezon ilk yarıda ligde 11 maçta 407 dakika görev alarak 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertlilerin, ikinci yarıda çıkış beklediği genç golcüyü sezon sonunda yüksek bir bonservis ücretiyle satmayı planladığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da bu sezon 5 maçta 2 gol kaydeden Enis, 30 Mart 2021'de Letonya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında A Milli Takım kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.
 
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