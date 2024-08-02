En-Nesyri takımla çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salondaki çalışmayla başladığı belirtildi.
Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Günün tek antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Lille ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
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