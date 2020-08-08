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En iyi U21, Hasan Ulukök

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En iyi U21, Hasan Ulukök
Hamit SAKALLI
Nicosia Group Kıbrıs Kupasında özel ödüller verildi. Nicosia Şirketler Grubu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organizasyonunda kupada başarı gösteren futbolculara bireysel performans ödülü verdi.
Buna göre kupanın Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından seçilen maçın en iyi U21 futbolcusuna da 5 bin TL ödül verildi.
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği üyeleri, maç boyunca sol kanatta üst düzey bir performans sergileyen Yenicami’nin genç futbolcusu Hasan Ulukök’ü, maçın en iyi U21 futbolcusu seçtiler. Hasan Ulukök böylelikle, 5 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.
 
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