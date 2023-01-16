En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik

İlk devre sonu itibariyle Süper Ligin en hırçın takımı 193 puanla Merit A. Yeşilova takımı olurken, 45 ceza puanıyla Centilmenlig puan sıralamasında ilk sırada yer alan Miracle Değirmenlik takımı en centilmen takım oldu

AKSA Süper Ligde devre arası yaşanırken ilk devrenin en hırçın takımı Merit A. Yeşilova, en centilmen takımı ise Miracle Değirmenlik oldu.45 ceza puanıyla Centilmenlig puan sıralamasında ilk sırada yer alan Miracle Değirmenlik takımını 54 ceza puanıyla Mesarya ikinci sırada takip ediyor.Miracle Değirmenlik takımı ilk devrede 29 sarı kart görürken sadece 1 kırmızı kart gördü.İlk devre sonu itibariyle Süper Ligin en hırçın takımı ise 193 puanla Merit A. Yeşilova takımı oldu. Yeşilova takımı ilk yarı sonu itibariyle 43 sarı kart ve 5 kırmızı kart görerek ligin en fazla kırmızı kart gören takımı oldu.