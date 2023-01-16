En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik

45 ceza puanıyla Centilmenlig puan sıralamasında ilk sırada yer alan Miracle Değirmenlik takımını 54 ceza puanıyla Mesarya ikinci sırada takip ediyor.
Miracle Değirmenlik takımı ilk devrede 29 sarı kart görürken sadece 1 kırmızı kart gördü.
İlk devre sonu itibariyle Süper Ligin en hırçın takımı ise 193 puanla Merit A. Yeşilova takımı oldu. Yeşilova takımı ilk yarı sonu itibariyle 43 sarı kart ve 5 kırmızı kart görerek ligin en fazla kırmızı kart gören takımı oldu.
Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu
|O
|SK
|KK
|YIH
|HM
|SHK
|SO
|PC
|DĞR
|CHD
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|15
|87
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-50
|45
|2.
|Mesarya SK
|15
|84
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-30
|54
|3.
|Çetinkaya TSK
|15
|72
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|70
|4.
|Türk Ocağı Limasol
|15
|84
|8
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|-30
|86
|5.
|Mağusa Türk Gücü
|15
|111
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|101
|6.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|15
|87
|24
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|109
|7.
|Doğan Türk Birliği
|15
|123
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|113
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|15
|108
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|114
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|15
|102
|8
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|116
|10.
|Cihangir GSK
|15
|93
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|117
|11.
|Yenicami AK
|15
|123
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|121
|12.
|Lefke TSK
|15
|93
|40
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|-10
|139
|13.
|Gönyeli SK
|15
|126
|0
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|142
|14.
|Göçmenköy İYSK
|15
|132
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|148
|15.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|15
|135
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|151
|16.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|15
|129
|48
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|193