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En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik

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İlk devre sonu itibariyle Süper Ligin en hırçın takımı 193 puanla Merit A. Yeşilova takımı olurken, 45 ceza puanıyla Centilmenlig puan sıralamasında ilk sırada yer alan Miracle Değirmenlik takımı en centilmen takım oldu

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En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
AKSA Süper Ligde devre arası yaşanırken ilk devrenin en hırçın takımı Merit A. Yeşilova, en centilmen takımı ise Miracle Değirmenlik oldu.
45 ceza puanıyla Centilmenlig puan sıralamasında ilk sırada yer alan Miracle Değirmenlik takımını 54 ceza puanıyla Mesarya ikinci sırada takip ediyor.
Miracle Değirmenlik takımı ilk devrede 29 sarı kart görürken sadece 1 kırmızı kart gördü.
İlk devre sonu itibariyle Süper Ligin en hırçın takımı ise 193 puanla Merit A. Yeşilova takımı oldu. Yeşilova takımı ilk yarı sonu itibariyle 43 sarı kart ve 5 kırmızı kart görerek ligin en fazla kırmızı kart gören takımı oldu.
 
 
Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu

 
O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1. Miracle Değirmenlik SK 15 87 8 0 0 0 0 0 0 -50 45
2. Mesarya SK 15 84 0 0 0 0 0 0 0 -30 54
3. Çetinkaya TSK 15 72 8 0 0 0 0 0 0 -10 70
4. Türk Ocağı Limasol 15 84 8 24 0 0 0 0 0 -30 86
5. Mağusa Türk Gücü 15 111 0 0 0 0 0 0 0 -10 101
6. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 15 87 24 8 0 0 0 0 0 -10 109
7. Doğan Türk Birliği 15 123 0 0 0 0 0 0 0 -10 113
8. Hamitköy ŞHSK 15 108 16 0 0 0 0 0 0 -10 114
9. Küçük Kaymaklı TSK 15 102 8 16 0 0 0 0 0 -10 116
10. Cihangir GSK 15 93 24 0 0 0 0 0 0 0 117
11. Yenicami AK 15 123 8 0 0 0 0 0 0 -10 121
12. Lefke TSK 15 93 40 16 0 0 0 0 0 -10 139
13. Gönyeli SK 15 126 0 16 0 0 0 0 0 0 142
14. Göçmenköy İYSK 15 132 8 8 0 0 0 0 0 0 148
15. Yonpaş Dumlupınar TSK 15 135 16 0 0 0 0 0 0 0 151
16. Merit Alsancak Yeşilova SK 15 129 48 16 0 0 0 0 0 0 193
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