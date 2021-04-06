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Emreciksin de BAL’da

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Emreciksin de BAL’da
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Ülkemizde Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) takımları Akıncılar ve Lapta formalarını giyen Gökhan Emreciksin, Türkiye Bölgesel Amatör Lig Ekiplerinden (BAL) Lüleburgazspor’a transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen tecrübeli hücum oyuncusunu kadrosuna katan Lüleburgazspor, Gökhan Emreciksin’in katkılarıyla Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olarak Üçüncü Lige yükselmeyi hedefleyecek.
 
 
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