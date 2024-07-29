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Emre Turgut, Gençlik Gücü’nde

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Emre Turgut, Gençlik Gücü’nde
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BTM 2.Liginde Aslanköy ile iyi bir sezonu geride bırakan ve final maçında attığı golle Aslanköy’ü BTM 1. Lig'e taşıyan golcü isim Emre Turgut süper lig temsilcisi CB Gençlik Gücü ile anlaştı.
BTM 2 ligini 21 golle noktalayan golcü isim Emre Turgut bonservisli olarak Başkent temsilcisi CB Gençlik Gücü’nün kadrosuna dahil oldu.
 
 
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