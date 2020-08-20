Emre teklifleri değerlendirecek

Hamitköy kalesini son 2 sezonda başarıyla koruyan, kırmızı siyahlıların K-PET Süper Lige yükselmesinde ve geçtiğimiz sezon da ligde kalmasında büyük payı bulunan kaleci Emre Nalbant yeni sezonda takımda olmayacak.
Hamitköy camiasının içerisinden bir kaleci olmasına rağmen bonservisi Lapta’da bulunan başarılı kaleci Emre, Hamitköy yönetiminin kiralık transfer gerçekleştirmeme ve kaleci olarak Hamitköy alt yapısından yetişen Tolga Nergiz ile devam etme kararı nedeniyle, yeni sezonda Hamitköy’de forma giymeyecek.
K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig takımlarından gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan Emre’ye, yıllarca hizmet ettiği Lapta kulübünün de kolaylık sağlaması bekleniyor.
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