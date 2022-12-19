Emre Perçinci, yeniden Küçük Kaymaklı’da

Necati Külahlılar
Aksa Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Cemre Yıldızev’in görevi bırakmasından sonra K.Kaymaklı yeni teknik direktörünü buldu.
Geçtiğimiz sezonlarda da K.Kaymaklı takımını çalıştıran Emre Perçinci ile görüşen Küçük Kaymaklı yönetimi anlaştı.
Emre Perçinci, bugün saat 16.30 yapılacak antrenmanda takımla ilk çalışmasını yapacak.
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