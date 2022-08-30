Emre İmam, Miracle Karşıyaka’da

Transferin hareketli takımı Aksa 1. Lig ekibi Miracle Karşıyaka, Emre İmam ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezonu MiracleDeğirmenlik'te geçiren ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkısı olan Emre yeni sezonda Karşıyaka'nın başarısı için ter dökecek. Emre yeni takımıyla kampa da katıldı.
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