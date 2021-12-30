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Emre Çolak Başakşehir'de

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Emre Çolak Başakşehir'de
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MedipolBaşakşehir ara transferde takviyelerine başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, son olarak AtakaşHatayspor forması giyen Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

"Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, AtakaşHatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Emre Çolak’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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