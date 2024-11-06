Emre Çebi Displin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci AKSA A2 1.Lig’de hafta sonu oynanan Maraş GSK – Northernland Dipkarpaz SK karşılaşmasında yaşanan olay sebebiyle Emre Çebi’yi Disiplin Kurulu’na sevk etti.
KTFF’den sekle ilgili açıklama şöyle:
“KTFF Soruşturma Merci, 06.11.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
AKSA A2 1.Lig’de 03.11.2024 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 21679 maç numarasıyla oynanan Maraş GSK – Northernland Dipkarpaz SK karşılaşmasında yaşanan olay sebebiyle, Northernland Dipkarpaz SK’nın 5037 lisans numaralı yöneticisi Emre Çebi’nin, Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.”
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