Emre Çebi Displin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci AKSA A2 1.Lig’de hafta sonu oynanan Maraş GSK – Northernland Dipkarpaz SK karşılaşmasında yaşanan olay sebebiyle Emre Çebi’yi Disiplin Kurulu’na sevk etti.

KTFF’den sekle ilgili açıklama şöyle:

“KTFF Soruşturma Merci, 06.11.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

AKSA A2 1.Lig’de 03.11.2024 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 21679 maç numarasıyla oynanan Maraş GSK – Northernland Dipkarpaz SK karşılaşmasında yaşanan olay sebebiyle, Northernland Dipkarpaz SK’nın 5037 lisans numaralı yöneticisi Emre Çebi’nin, Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.”



