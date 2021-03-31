Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak Erdinç Sözer'in göreve getirildiğini açıkladı

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yardımcı antrenör Erdinç Sözer de yer aldı.Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu.Uzun yıllar Almanya'da BrunoLabbadia'nın ekibinde çalışan Türk teknik adam Erdinç Sözer, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı oldu.''Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve GreutherFürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız.''Yardımcı antrenör olarak teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i, idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.