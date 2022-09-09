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Emre Belözoğlu Avrupa'da tarih yazıyor

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Emre Belözoğlu Avrupa'da tarih yazıyor
MedipolBaşakşehir'ın yükselişi sürüyor. Konferans Ligi'nde ilk maçında Hasan Ali, Ndayishimiye, Okaka ve Berkay'ın golleriyle Hearts'ı 4-0 devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 11. resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir, etkileyici form grafiğini Avrupa'da da sürdürüyor. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ıdeplasmanda 4-0 mağlup etti.
MedipolBaşakşehir, bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.
 
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