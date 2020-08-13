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Eminoğlu’na 6 maç ceza

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Eminoğlu’na 6 maç ceza
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Tepebaşı ile Çamlıbel arasında oynanan BTM 2. Ligi 6. Grup müsabakasının bitiş düdüğünden sonra, yaşananlardan dolayı Tepebaşı futbolcusu Bülent Eminoğlu’nu cezalandırdı.
Bülent Eminoğlu’na rakibine yönelik saldırı ve darp eylemleri sonucu KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 6 müsabakadan men cezası verildi.
 
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