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Emin Bayram Westerlo'da

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Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak

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Emin Bayram Westerlo'da
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Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.
Sarı kırmızılı takımın stoper rotasyonunda; Emin dışında Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı bulunuyor.
Emin Bayram, geçtiğimiz sezon Westerlo'da tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. 1 gol atan genç stoper, 2 de asist yaptı.
 
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