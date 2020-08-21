Emek yuvaya döndü



Richard BEALE

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Esentepe, başarılı gećen sezon sonrasında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Esentepe'de İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki yönetim kurulu ilk transferini gerçekleştirdi. Kulübün alt yapısından yetişen ve yıllardır birçok takımda, son olarak da Çetinkaya' da forma giyen Emek Kırılmaz, yetiştiği kulübe döndü.

Tecrübeli sol kanat oyuncusu Emek, kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram, Esentepe Belediye başkanı Cemal Erdoğan ve kulüp eski başkanı Hasan Birinci'nin huzurunda kendisini kırmızı beyaz renklere bağlayan imzayı attı.