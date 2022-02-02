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Elit Cup U14 Turnuvası YAK’ın

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İki günlük “Elit Cup Futbol Turnuvası”nda şampiyonluğa finalde rakibi K.Kaymaklı’yı yenen Yenicami oldu

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Elit Cup U14 Turnuvası YAK’ın
Yıldızlar Elit Cup Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk Yenicami Yıldızları’nın oldu.
Yenicami Kulübü’nün Göçmenköy, Gönyeli ile Küçük Kaymaklı U14 takımlarının da katılımıyla düzenlediği 2 günlük “Elit Cup Futbol Turnuvası” sonuçlandı.
Yenicami ile GönyeliU14 takımları arasında oynanan ilk maç Yenicami’nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlanırken Küçük Kaymaklı-Göçmenköy maçını Kaymaklı 5-0 kazandı.
Yenicami ile Küçük Kaymaklı arasında geçen final ise 2-1’lik sonuçla organizasyon sahibi Yenicami’nin oldu.
Turnuvada Gönyeli üçüncülük, Göçmenköy dördüncülük elde etti.
 
 
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