Elit Cup U14 Turnuvası YAK’ın

İki günlük “Elit Cup Futbol Turnuvası”nda şampiyonluğa finalde rakibi K.Kaymaklı’yı yenen Yenicami oldu

Yıldızlar Elit Cup Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk Yenicami Yıldızları’nın oldu.

Yenicami Kulübü’nün Göçmenköy, Gönyeli ile Küçük Kaymaklı U14 takımlarının da katılımıyla düzenlediği 2 günlük “Elit Cup Futbol Turnuvası” sonuçlandı.

Yenicami ile GönyeliU14 takımları arasında oynanan ilk maç Yenicami’nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlanırken Küçük Kaymaklı-Göçmenköy maçını Kaymaklı 5-0 kazandı.

Yenicami ile Küçük Kaymaklı arasında geçen final ise 2-1’lik sonuçla organizasyon sahibi Yenicami’nin oldu.

Turnuvada Gönyeli üçüncülük, Göçmenköy dördüncülük elde etti.



