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Elit Cup şampiyonu Yenicami

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“YAK U-13 Elite Cup” dostluk turnuvası final karşılaşmasında Yenicami, 1-0 geriye düştüğü maçta Dumlupınar’ı 2-1 yenerek şampiyon oldu

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Elit Cup şampiyonu Yenicami
Yenicami kulübü tarafından düzenlenen “YAK U-13 Elite Cup” dostluk turnuvasıYusuf Kaptan Sahası’nda yapıldı.
Ülkemiz futbolunun büyük ve köklü camialarının bir araya geldiği turnuva Yusuf Kaptan Sahası’nda yapıldı. Yenicami, Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar Futbol Akademileri’nin yer aldığı ve şölen havasında geçen organizasyonun yarı finalinde Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü, Yenicami ile Küçük Kaymaklı karşılaştı.
Mağusa Türk Gücü’nü 3-2 yenen Dumlupınar ile normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla Küçük Kaymaklı’yı mağlup eden Yenicami finale yükseldi. Üçüncülük – dördüncülük maçında Küçük Kaymaklı rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 yendi.
Final karşılaşmasında ise Yenicami, 1-0 geriye düştüğü maçta Dumlupınar’ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
 
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