El Ele Projesi, Gönyeli’deydi

“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” çerçevesinde Gönyeli Futbol Akademisine ziyaret edilerek akademi öğrencilerine bilgilendirme yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği işbirliğinde hayata geçirdiği “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” kulüpleri ziyaret ederek bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kulüp ziyaretlerinin bir yenisi olarakGönyeli Futbol Akademisine ziyaret gerçekleştirildi. Bünyesinde birçok genç futbolcu barındıran Gönyeli Futbol Akademisi ziyaret edilerek sigara, alkol ve bağımlılık yapan uyuşturucu maddeler başta olmak üzere, sanal bağımlılık ve kumar bağımlılığı konusunda altyapı oyuncularına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu eski başkanı Hasan Karaokcu’ya, proje paydaşlarından Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş eşlik etti.

