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Efsane’nin kader günü

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K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın belirleneceği Çetinkaya – Düzkaya karşılaşmasını Kerem Eran yönetecek. Çetinkaya maçtan beraberlikle ayrılsa dahi küme düşecek

Efsane’nin kader günü
21 Temmuz 2020 Salı 22:24

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 30. ve son hafta maçları bugün oynanacak.

K-Pet Süper Lig'den direk düşecek ikinci takımın ve playout oynayacak son takımı belirleyecek olan Atatürk Stadındaki hayati Çetinkaya – Düzkaya maçını tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek. Haftanın diğer maçları ise playout hattındaki takımlar için büyük önem taşıyacak.

Çetinkaya maçtan beraberlikle ayrılsa dahi küme düşecek. Bunun gerçekleşmesi halinde Çetinkaya, tarihinde ilk kez küme düşmüş olacak.

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