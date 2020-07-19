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Efsanenin çöküşü

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K-PET Süper Ligden düşen Gençlik Gücü, direk düşme hattında yer alan Çetinkaya’yı mağlupederekrakibine ağır bir darbe vurdu.Çetinkaya ise Düzkaya ile oynayacağı hayati maç öncesinde dezavantajlı konumda kaldı

Efsanenin çöküşü
19 Temmuz 2020 Pazar 23:47

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler:Turgay Misk Engin Akkagün,Özal Çağlayan,Emre Öztaşlı.

Gençlik Gücü:Seyit,Sezgin,Ogbe,Mehmet,Aşkan,Berke(Cahit),Erin(Mahmut),Prınce,Kolonjı(Halil)Tayfun(Arif),Ümitcan(Muhammed)

Çetinkaya:Kani,Mustafa,Emek(Recep),Özcan(Hakan),Tunç(Cemal),Batuhan(Yusuf),Allen,James,Samuel,Emir,Ceylan(Ertunç)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi 29. hafta müsabakasında ligden düşmesi kesinleşen Gençlik Gücü ve kendisine Play Out grubu içerisinde yer edinmek hedefinde olan Çetinkaya arasındaki mücadeleyi ev sahibi Gençlik Gücü 4-2 kazanarak rakibi Çetinkaya'yı ateşin içine attı.

Gençlik gücü gol ayaklarından Kolonji üç gol birden atarak takımının galip gelmesinde önemli bir rol oynadı.

8.dakikada Mustafa Yaşınses'in arapasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Allen'in şutu kaleciden döndü.

23.dakikada Erin'in ceza alanı dışından çektiği şut doksandan dönerek topu çıkarmak isteyen kalecinin sırtına çarptıktan sonra çizgi üzerine düştü, pozisyonu iyi takip eden Kolonji topu boş kaleye gönderdi.1-0.

34.dakikada soldan aldığı topla ceza alanı içerisine giren Ümitcan yerden bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.

36.dakikada orta sahadan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Kolonji kaleciden de sıyrıldıktan topu boş kaleye gönderdi 3-0.

42. dakikada derinlemesine atılan topla ceza alanı içerisinde buluşan Kolonji aşırtma bir vuruşla farkı dörde çıkardı.4-0.

55.dakikada gelişen Çetinkaya atağında ceza alanı içerisinde top ile buluşan James yerden bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.

90+5. dakikda gelişen Çetinkaya atağında yine ceza alanı içerisinde top ile buluşan James sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi.4-2.

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