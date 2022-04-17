Efsane’nin Boğaz keyfi

Birinci lig lideri Çetinkaya konuk olduğu Yeni Boğaziçi karşısında ilk devreyi 1-1 eşitlikle tamamlarken, ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak Süper Lig kapısını araladı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Ali Özeer, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali(Doğuş), Derviş(Mehmet), Burçin, Çağrı(Hüseyin Genel), Hasan, Mehmetali, Mustafa, Serhat, Ramadan, Cemil(Tolga).

Çetinkaya:Ozan, Abbas, Burak(Halil), Yusuf, Recep, Mustafa Kemal, Ertan(Emre), Behiç(İsmail), Cemal, İbrahim(Erhan), Arda(Muammer)

Goller: Dk. 29 Ramadan(Y.Boğaziçi), Dk. 45, 70 ve 75 İbrahim Köse(Çetinkaya)



İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 27.haftasında lider Çetinkaya konuk olduğu Yeniboğaziçi deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrılarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Özellikle maçın 2. devresinde yakaladığı fırsatları gole çeviren Çetinkaya takımında İbrahim Köse attığı üç golle Çetinkaya’da galibiyetin mimarı oldu.

Maça iki takımda istekli başlarken pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk.29 Y.Boğaziçi atağında Cemil ile Ramadan'ın verkaçı sonrasında topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunu attı ve top doksan denilen noktadan ağlarla buluştu. 1-0

Dk.45 Çetinkaya takımının Y. Boğaziçi ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İbrahim'in vuruşunda barajdan seken top kaleci Remzi'yi yanılttı ve top ağlara gitti. 1-1

İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye baskılı başlayan Çetinkaya olurken ilk gol pozisyonunu Yeniboğaziçi buldu.

Dk.60 Çetinkaya defansının kendi yarı sahasında kaptırdığı topla hareketlenen Ramadan müsait pozisyonda olan Cemil'i buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Cemil vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan topu kontrol etti.

Dk. 70 Hızlı gelişen Çetinkaya atağında Arda'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan İbrahim ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 2-1

Dk. 75 Orta alanda topla buluşan Behiç güzel bir pasla Arda'yı buluşturdu. Arda rakibinden kurtulduktan sonra müsait pozisyonda olan İbrahim'i buluşturdu. İbrahim de kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-3

Dk. 87 Çetinkaya'nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Abbas'ın kafa vuruşunda kaleci topu çizgiden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çetinkaya karşılaşmayı 3-1 kazanarak liderliği ve takipçileriyle puan farkını korudu.

