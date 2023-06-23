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Efsane’de başkan Mehmet Tatar

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Çetinkaya’da daha önce de kulüpte başkanlık görevini üstlenen Mehmet Tatar, yapılan genel kurul sonucunda üyelerden onay alarak başkan seçilirken, takımı çalıştıracak teknik ekibin Cemal Kır ve ekibi olduğunu açıkladı

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Efsane’de başkan Mehmet Tatar
Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Çetinkaya’da önceki gün gerçekleşen genel kurul sonucunda başkanlığa tek adayolan Mehmet Tatar üylerin onayını alarak başkan seçildi.
Daha önce de kulüpte başkanlık görevini üstlenen Tatar, kulübün Metehan bölgesindeki tesislerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda üyelerin onayını alarak Süleyman Yemen’den başkanlık görevini devraldı.
Mehmet Tatar başkanlığındakiyeniyönetimkurulundaşuisimleryeralıyor:
Yönetim Kurulu:ErsenF ahri, Kemal Omağ, Mustafa Erdendoğ, HüseyinÖrs, HüseyinÇelikli, TolgaYıldırım, ErgünGüçlüer, ÖzkanKösezade, Kemal Rüstem, KıvançManyera, İrfan Dedeoğlu, EralpUlunay, Ergün Canlıer.
Haysiyet Divanı:ÖmerArhun, Mehmet ZekiZiya, Ali Kösezade, Cemal Bulutoğluları, Hasan Macila.
KIR VE EKİBİYLE DEVAM
Süper Lig kulüplerinden Çetinkaya’da, başkan Mehmet Tatar, teknik director Cemal Kır ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon takımı ligde tutmayı başaran Cemal Kır ve ekibiyle ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalanacak ve Kır yeni sezonda da sarı kırmızılı takımın başında olacak. Cemal Kır’ın ekibinde, Hamdi Öğütçü ve Çağan Kılıç yer alıyor. Başkan Mehmet Tatar, yeni ve iyi bir takım kurmak için Cemal Kır ve ekibiyle transfer çalışmalarında da başladıklarına vurgu yaptı.
 
 
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