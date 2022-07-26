Efsane’de 2. Yemen dönemi

Ceran Tunalı’nın istifası sonrasında Haziran ayından beridir başkan arayışında olan Çetinkaya dün akşam yapılan genel kurula tek başkan adayı olarak giren Süleyman Yemen, üyelerin onayı ile oy birliğiyle 2. kez başkanlığa seçildi

Süper Lig’e yeniden dönen ancak başkan Ceran Tunalı’nın istifası sonrasında Haziran ayından beridir başkan arayışında olan Çetinkaya sıkıntılı süreci atlattı.

Daha önce gerçekleştirilen ve başkan adayı çıkmadığı için ertelenen Çetinkaya olağan genel kurulu dün akşam başkanlık seçimi gündemiyle yeniden toplandı.

Genel kurula tek başkan adayı olarak giren Süleyman Yemen, üyelerin onayı ile oy birliğiyle 2. kez başkanlığa seçildi. Daha önce görev yapan yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukla yer aldığı Süleyman Yemen’in yönetim kurulunda eski başkan Ceran Tunalı da görev yapacak.

HEDEFİMİZ ÇETİNKAYA’NIN ESKİ BAŞARILI GÜNLERİNE DÖNMEK

Süleyman Yemen Çetinkaya’nın herzaman için zirveye oynayan bir takım olduğunu bir yıl aradan sonra yeniden ait oldukları yere, Süper Lige döndüklerini belirterek hedeflerinin Çetinkaya’nın eski başarılı günlerine dönmek olduğunu vurguladı.

Yemen, Çetinkaya camiasına da çağrıda bulunarak güçlü bir takım güçlü bir kulüp oluşturmak için herkesin desteğinin gerektiğini ancak tek yumruk olduğu zaman başarının geleceğine dikkat çekerek herkesi destek olmaya çağırdı.

