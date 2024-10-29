Efsane seriye bağladı

AKSA Süper Lig’in 6’ncı hafta kapanış maçında Çetinkaya konuk ettiği Esentepe karşısında sahadan 4 – 0 galip ayrılarak yukarıya tırmanışını sürdürdü

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Abdulkadir Karadağ, Buse Bağrıkara

Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Recep Arkol, Yusuf Kondoz(Dk.86 Ahmet Can), Kadir Erol (Dk.81 Hamit), Ahmet Hatay, Moussa Traore(Cemal), Mustafa K. Atlar, Muammer, Pa Omar Jobe, Ussumane Djabi (Ali Nazlıoğlu), Yasin Doğan(Ahmet Kara)

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Emek Kırılmaz, Frank A. Nyobe(Nersin),Emre Mutlu (Kaya), Ege Can(Semih(Dk.80 Dinçer), Lukman Adeshina, Tuğra Kılıç(Salih Karal), Benjamin Bieleu, Mehmet Ada Arıkan, Ali Avcısoyu, Devran Ali Güneş

Goller: Dk.9 Moussa Traore, Dk.44 ve 76 Ussumane Djabi, Dk.78 Ahmet Kara (Çetinkaya)



AKSA Süper Lig’in 6’ncı hafta kapanış maçında Çetinkaya ile Esentepe karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Çetinkaya 4-0’lık skorla kazanarak üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin golleri 9’uncu dakikada Moussa Traore, 44 ve 76’ncı dakikalarda Ussumane Djabi ile 78’inci dakikada oyuna sonradan dahil olan Ahmet Kara’dan geldi. Bu sonucun ardından Çetinkaya 10 puana yükselirken, Esentepe 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Esentepe ise Mesarya’yı konuk edecek.

