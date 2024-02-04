Efsane, Karadağ’ı yaktı

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadelede Lefke’ye konuk olan Çetinkaya, Osita Obiekwe (2), Yasin Doğan (2) ve Emmanuel Ernest’tin attığı gollerle rakibini 5 – 0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, İbrahim Katmer, Ahmet Genç

Lefke: İrfan, Mustafa Tahsildaroğulları, Kaan Savaşkan, Kemal Solkanat (30.Dk Okan), Aykut Esmeraslan, Yılmaz Şipal (46.Dk Mehmetali Avunç), Armstrong, Yao, Tahsin (46.Dk Yakup), Berk (46.Dk Gökhan), Hasan Çaka (70.Dk Nevzat)

Çetinkaya: Kemal Bağbal, Batuhan, Burak, Mustafa Atlar, Agit, Hamit (61.Dk Ali Nazlıoğlu), Mustafa Sakallı (70.Dk Ahmet Can), Cemal (70.Dk Muammer), Yasin (79.Dk Aşkın), Ernest, Osita (79.Dk Tufan)

Goller: 14.Dk Ernest,42.Dk Yasin,68.Dk (P) Osita (Çetinkaya)



AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Play Out gurubunun dışında kalmak isteyen Lefke ve Çetinkaya karşı karşıya geldi, sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 5-0 gibi rahat bir skorla kazandı.

14.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına atılan topta Ernest vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Lefke 0-1 Çetinkaya

16.Dk: Lefke’de sol kanatta kazanılan faulü kullanan Kemal Solkanat topu ceza alanına ortaladı. Yao bomboş pozisyonda bu topa kafa vuruşunu yaptı ancak çok kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi. 42.Dk: Çetinkaya atağında Yasin’in pasıyla ceza alanına giren Ernest’in vuruşunda top kaleci İrfan’dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-2 Çetinkaya

58.Dk: Çetinkaya atağında Cemal’ın pasıyla ceza alanına giren Osita, vuruş şansı yakalayamadan kaleci İrfan kalesini terk ederek mutlak bir tehlikeyi önledi.

68.Dk: Çetinkaya atağında Osita soldan ceza alanına girdi ve Kaan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osita vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-3 Çetinkaya

76.Dk: Çetinkaya atağında Ernes’in sağdan ortasında Osita boş durumda vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Lefke 0-4 Çetinkaya

78.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına sarkan Osita, sağdan bindiren boş durumdaki Yasin’e pasını aktardı ve Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-5 Çetinkaya

Yarışta bire bir rakibinden 3 puanı alarak evine dönen Çetinkaya puanını 21’e yükseltti, Lefke ise 17 puanda kaldı.



