Efsane, Karadağ’ı yaktı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Evren Karademir, İbrahim Katmer, Ahmet Genç
Lefke: İrfan, Mustafa Tahsildaroğulları, Kaan Savaşkan, Kemal Solkanat (30.Dk Okan), Aykut Esmeraslan, Yılmaz Şipal (46.Dk Mehmetali Avunç), Armstrong, Yao, Tahsin (46.Dk Yakup), Berk (46.Dk Gökhan), Hasan Çaka (70.Dk Nevzat)
Çetinkaya: Kemal Bağbal, Batuhan, Burak, Mustafa Atlar, Agit, Hamit (61.Dk Ali Nazlıoğlu), Mustafa Sakallı (70.Dk Ahmet Can), Cemal (70.Dk Muammer), Yasin (79.Dk Aşkın), Ernest, Osita (79.Dk Tufan)
Goller: 14.Dk Ernest,42.Dk Yasin,68.Dk (P) Osita (Çetinkaya)
AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Play Out gurubunun dışında kalmak isteyen Lefke ve Çetinkaya karşı karşıya geldi, sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 5-0 gibi rahat bir skorla kazandı.
14.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına atılan topta Ernest vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Lefke 0-1 Çetinkaya
16.Dk: Lefke’de sol kanatta kazanılan faulü kullanan Kemal Solkanat topu ceza alanına ortaladı. Yao bomboş pozisyonda bu topa kafa vuruşunu yaptı ancak çok kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi. 42.Dk: Çetinkaya atağında Yasin’in pasıyla ceza alanına giren Ernest’in vuruşunda top kaleci İrfan’dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-2 Çetinkaya
58.Dk: Çetinkaya atağında Cemal’ın pasıyla ceza alanına giren Osita, vuruş şansı yakalayamadan kaleci İrfan kalesini terk ederek mutlak bir tehlikeyi önledi.
68.Dk: Çetinkaya atağında Osita soldan ceza alanına girdi ve Kaan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osita vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-3 Çetinkaya
76.Dk: Çetinkaya atağında Ernes’in sağdan ortasında Osita boş durumda vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Lefke 0-4 Çetinkaya
78.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına sarkan Osita, sağdan bindiren boş durumdaki Yasin’e pasını aktardı ve Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 0-5 Çetinkaya
Yarışta bire bir rakibinden 3 puanı alarak evine dönen Çetinkaya puanını 21’e yükseltti, Lefke ise 17 puanda kaldı.
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