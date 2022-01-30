Efsane geri dönüyor

AKSA 1. Ligin ikinci devresinin ilk haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında konuk Çetinkaya rakibi Dörtyol’u 5-1’lik skorla yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Atlar, Serdar Gürpınar

Dörtyol: Çağatay, Emre, Ömer(Murat), Mustafa Ali,Rifat, Melih, Selkan(Ömer Kotbas), İskender(Berat), Eren(Uğur), Ahmetcan(Görkem), Berkant

Çetinkaya:Ozan, Burak, Yusuf Kondoz, Tunç, Recep, Mustafa, Cemal, Ertan, Emre, Behiç, Arda

Goller: Dk. 3 ve 54 Arda, Dk. 25 Emre, Dk. 45 Ertan, Dk. 77 Yusuf (Çetinkaya) Dk. 47 Berkant (Dörtyol)

K.Kart: Dk 57 Mustafa (Çetinkaya)



İbrahim DALOĞLU

AKSA 1. Ligin 16. haftasının en önemli karşılaşmasında ilk devrenin lideri SFC Dörtyol ile takipçisi Çetinkaya arasında oynanan mücadeleyi konuk Çetinkaya 5-1’lik farklı skorla kazanarak ikinci devreye lider olarak girdi.

Oldukça hareketli ve mücadele içinde geçen karşılaşma öncesinde Dörtyol takımında 5 futbolcunun Covid-19 olması Dörtyol’u sıkıntıya soktu. Konuk Çetinkaya ise iyi oyununu bulduğu gollerle süsleyerek taraftarlarını sevindirmeyi bildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan takım konuk Çetinkaya takımı oldu.

Dk.3 Çetinkaya soldan gelişen atağında Behiç'in ceza sahasına yaptığı ortada Dörtyol defansından seken topla buluşan Arda düzelterek güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk.17 Çetınkaya atağında Behiç'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Cemal’ın vuruşunda top az farkla üsten auta gitti.

Dk.28 Hızlı gelişen Çetinkaya atağında Arda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa güzel bir ara pasla Emre Nazik’i buluşturdu. Emre’de güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Dk.45 Çetinkaya'nın hızlı gelişen atağında Kemal'ın pasıyla Dörtyol ceza sahasının sağında topla buluşan Tunç güzel bir orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Ertan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-3

İlk devrede bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Dörtyol oldu.

Dk.47 Dörtyol atağında Ahmetcan güzel bir pasla sağ çaprazda Berkan'ı buluşturdu. Berkan da ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 1-3

Dk.54 Çetinkaya atağında orta alanda topla buluşan Ertan güzel bir pasla Arda'yı topla buluşturdu Arda önünü boşaltarak güzel bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-4

Dk. 57 Çetinkaya’dan Mustafa ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk. 77 Çetinkaya’nın kazandığı kornerde defanstan ileriye çıkan Yusuf Konoz güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1 -5

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Çetinkaya’nın 5 -1 üstünlüğüyle tamamlandı ve Çetinkaya averajla liderliğe yükseldi.

