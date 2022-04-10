Efsane, Değirmenlik’i parçaladı

AKSA Birinci ligin zirve mücadelesinde Çetinkaya yakın takipçilerinden Miracle Değirmenlik’i farklı mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçti

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp StadıHakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Hakan GökÇetinkaya: Ozan, Abbas, Recep, Burak, Behiç, Cemal, Ertan, İbrahim, Mustafa, Arda, Yusuf.Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Mehmet Öztürk, Emre, Murat, Salih, Tufan, Cahit, İlyas, Mehmet Fatih, Burak.Goller: DK 9,49,70 İbrahim Köse, DK 33 Cemal, DK 53 Ertan(Çetinkaya). DK 57 İlyas(Miracle Değirmenlik).AKSA Birinci ligin zirve mücadelesinde Çetinkaya yakın takipçilerinden Miracle Değirmenlik’i farklı mağlup etti .İbrahim Köse(3), Cemal ve Ertan’ın golleri ile en yakın rakibi Miracle Değirmenlik takımını farklı mağlup eden Çetinkaya önemli bir galibiyete imza attı. Aldığı bu galibiyetle Değirmenlik takımı ile puan farkını 7’ye çıkaran Çetinkaya Süper Lig yolunda büyük bir engeli daha aştı.1.DK: Çabuk gelişen konuk Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan ceza alanına giren Murat Ormancı’nın vuruşunda top yandan dışarı gitti. 4.DK: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında ceza alanına giren Ertan’ın uzak direğe yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.9.DK: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya kontra atağında Cemal’ın ortasında İbrahim Köse kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-033.DK: Çetinkaya kontra atağında Cemal’ın ceza alanı dışından vuruşunda top filelere gitti.2-049.DK: Çetinkaya’nın kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Arda’nın vuruşu kaleciden dönerken, dönen topu iyi takip eden İbrahim Köse farkı üçe çıakrdı.3-053.DK: Çetinkaya’nın yakaladığı yeni bir kontra atakta ceza alanına giren Ertan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda farkı dört yapan golü kaydetti.4-057.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Çetinkaya ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden İlyas farkı üçe indirdi.4-1 70.DK: Cemal ile gelişen yeni bir Çetinkaya atağında bu oyuncunun ceza alanı içerisinde verdiği pasta İbrahim Köse hat-trick yapan isim oldu.5-1Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 5-1 Çetinkaya üstünlüğü ile son buldu.