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Efsane, Değirmenlik’i parçaladı

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AKSA Birinci ligin zirve mücadelesinde Çetinkaya yakın takipçilerinden Miracle Değirmenlik’i farklı mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçti

Efsane, Değirmenlik’i parçaladı
Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Hakan Gök
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Recep, Burak, Behiç, Cemal, Ertan, İbrahim, Mustafa, Arda, Yusuf.
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Mehmet Öztürk, Emre, Murat, Salih, Tufan, Cahit, İlyas, Mehmet Fatih, Burak.
Goller: DK 9,49,70 İbrahim Köse, DK 33 Cemal, DK 53 Ertan(Çetinkaya). DK 57 İlyas(Miracle Değirmenlik).

 AKSA Birinci ligin zirve mücadelesinde Çetinkaya yakın takipçilerinden Miracle Değirmenlik’i farklı mağlup etti .İbrahim Köse(3), Cemal ve Ertan’ın golleri ile en yakın rakibi Miracle Değirmenlik takımını farklı mağlup eden Çetinkaya önemli bir galibiyete imza attı. Aldığı bu galibiyetle Değirmenlik takımı ile puan farkını 7’ye çıkaran Çetinkaya Süper Lig yolunda büyük bir engeli daha aştı.
 1.DK: Çabuk gelişen konuk Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan ceza alanına giren Murat Ormancı’nın vuruşunda top yandan dışarı gitti. 4.DK: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında ceza alanına giren Ertan’ın uzak direğe yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
9.DK: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya kontra atağında Cemal’ın ortasında İbrahim Köse kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0
33.DK: Çetinkaya kontra atağında Cemal’ın ceza alanı dışından vuruşunda top filelere gitti.2-0
49.DK: Çetinkaya’nın kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Arda’nın vuruşu kaleciden dönerken, dönen topu iyi takip eden İbrahim Köse farkı üçe çıakrdı.3-0
53.DK: Çetinkaya’nın yakaladığı yeni bir kontra atakta ceza alanına giren Ertan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda farkı dört yapan golü kaydetti.4-0
57.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Çetinkaya ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden İlyas farkı üçe indirdi.4-1 70.DK: Cemal ile gelişen yeni bir Çetinkaya atağında bu oyuncunun ceza alanı içerisinde verdiği pasta İbrahim Köse hat-trick yapan isim oldu.5-1
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 5-1 Çetinkaya üstünlüğü ile son buldu.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 26 18 4 4 70 23 47 58
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 26 17 3 6 55 26 29 54
3. Miracle Değirmenlik SK 26 16 3 7 49 34 15 51
4. L. Gençler Birliği SK 26 15 5 6 34 24 10 50
5. Karşıyaka ASK 26 12 8 6 51 31 20 44
6. SFC Dörtyol SK 26 12 7 7 61 39 22 43
7. Esentepe KKSK 26 11 7 8 49 38 11 40
8. Yeniboğaziçi DSK 26 8 11 7 35 34 1 35
9. Düzkaya KOSK 26 9 8 9 31 34 -3 35
10. Mormenekşe GBSK 26 8 11 7 28 35 -7 35
11. Maraş GSK 26 8 6 12 36 50 -14 30
12. İncirli SK 26 7 6 13 31 49 -18 27
13. Yalova SK 26 6 8 12 32 46 -14 26
14. Bostancı Bağcıl SK 26 5 6 15 23 43 -20 21
15. Çanakkale TSK 26 3 4 19 40 71 -31 13
16. Görneç KSK 26 2 5 19 18 66 -48 11
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