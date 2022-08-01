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Efsane Cemal Kır’a emanet

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Başkanlığa Süleyman Yemen’in gelmesi sonrasında teknik direktörlük için görüşmelere başlayan Çetinkaya takımı Cemal Kır ile anlaştı

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Efsane Cemal Kır’a emanet
AKSA Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, teknik adamını belirledi.
Genel kurulda başkanlığa Süleyman Yemen’in gelmesi sonrasında teknik direktörlük için görüşmelere başlayan Çetinkaya takımı Cemal Kır ile anlaşma sağlayarak el sıkıştı. 
Cemal Kır bugün futbolcularla yemekte biraraya gelerek tanışacak.
Kır sezon açılışını ise Çarşamba günü gerçekleştireceğini kaydetti.
Kır’ın yardımcılıklarını Hamdi Öğütçü ile Çağan Kılıç yapacak.
Covid-19 pandemisi nedeniyle oynanmayan 2020-21 sezonu öncesinde de Cemal Kır ile anlaşma sağlanmış ancak daha sonra taraflar yolları ayırmıştı.
Cemal Kır son olarak 2017-18 sezonunda Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Lig’de Tatlısu’yu çalıştırmıştı.
 
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