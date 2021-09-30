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Efe de Dikmen Gücü’nde

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Efe de Dikmen Gücü’nde
Ülkemizin genç yetenekleri arasında olan Efe Türker Var bu sezon BTM 1. Lig’de Dikmen Gücü ile şampiyonluk mücadelesi verecek isimler arasına katıldı.
Daha önce Yenicami,Çetinkaya, Ozanköy ve Girne Halk Evi takımlarında forma giyen başarılı isim bu sezon Erman Çelik yönetimindeki Dikmen Gücü için ter dökecek.
Geçtiğimiz sezon 1. Ligi final maçında kaçıran Dikmen Gücü tecrübeli kadrosunu koruyarak genç yetenekleri de kadrosuna katmaya devam ediyor.
 
 
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