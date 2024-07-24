Edin Dzeko'dan rekor

Edin Dzeko yeni sezona harika başladı. Boşnak futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 yendiği karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı

Boşnak futbolcu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Tur ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibi karşısında takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli santrfor deplasmanda 4-3 kazandıkları karşılaşmada attığı 3 golle maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 45+1'de Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.

Deneyimli oyuncu ikinci yarının ilk saniyelerinde bir gol daha atarak sarı lacivertlileri 2-1 öne geçirdi.tı.

İsviçre ekibinin skoru 2-2'ye getirmesinden kısa bir süre sonra Edin Dzeko tekrar sahneye çıktı. Yıldız oyuncu 67'nci dakikada kaydettiği golle takımını rahatlattı.

Lugano karşısında üç gol sevinci yaşayan 38 yaşındaki futbolcu Avrupa kupalarında bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu. Bu rekor daha önce 32 yaşında bu başarıyı gerçekleştiren Galatasaray'ın eski oyuncularından Shabani Nonda'ya aitti.

Boşnak futbolcu karşılaşmanın 80'inci dakikasında yerini alkışlar eşliğinde sarı lacivertlilerin yeni transferi Cenk Tosun'a bıraktı. Geçen sezon 46 maçta 25 gol 10 asist üreten Edin Dzeko, Süper Lig'de Pendikspor ve Konyaspor karşılaşmalarında hat-trick yapmıştı.



