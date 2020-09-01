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Edafe, Kaymaklı'da

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Edafe, Kaymaklı'da
K-PET Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı yeni sezonda kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolcusunu belirledi.
Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu, Edafe ile biraraya gelerek el sıkıştı.
Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan Edafe geçen sezon Cihangir forması giymişti.
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