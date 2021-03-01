Ebuka ve Dinolu Enppi kazandı

Mısır Premier Lig ekiplerinden Enppi’de forma giyen John Ebuka ile Dinopeter, haftayı galibiyetle tamamladılar.
Yeniden çıkışa geçen Enppideplasmanda Al Ittihad takımını 1 – 0 mağlup etti. John Ebuka ile Dinopeter maça ilk 11’de başlamalarına rağmen, gol atamazlarken, ikinci devrede oyundan alındılar. Enppi, Sabry’nin penaltı golüyle Al Ittihad’ı 1 – 0 mağlup etti. Enppi aldığı 3 puanla, 22 puana yükselip, 5. sıraya tırmandı.
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