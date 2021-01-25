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Ebong’un şanssız sakatlığı

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Ebong’un şanssız sakatlığı
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Yonpaş Dumlupınar’ın yabancı futbolcusu KufreeyoEbong, sakatlığı nedeniyle Hamitköy ile oynanan son dostluk maçında forma giyemedi.
Yonpaş Dumlupınar’ın, Hamitköy ile Canbulat Stadında oynadığı dostluk maçında üst adalesindeki sakatlığı nükseden KufreeyoEbong, tedbir amaçlı dinlenmeye alındığı için son antrenmanlara atılmadı.
Tedavisi devam eden KufreeyoEbong, Yonpaş Dumlupınar’ın verdiği ara sonrasında antrenmanlara katılmaya devam edecek.
 
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