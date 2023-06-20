Dzeko adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile prensip anlaşmasına vardı. Golcü futbolcunun bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor

Edin Dzeko Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın. Fenerbahçe yönetimi, Bosna Hersekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Transferde hareketli günler geçiren sarı lacivertliler, Edin Dzeko’nun İstanbul'a gelmesi için gün sayıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren İnter'in golcüsü olan Dzeko, turnuvada 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarına 4 defa gol pası verdi.

Suudi Arabistan’dan yıllık 20 Milyon euroluk teklif alan futbolcunun, eşinin ve yakın çevresinin ısrarı üzerine Avrupa’da kalmaya karar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin önerdiği 2 senelik kontratı kabul eden EdinDzeko, imzaların atılması halinde, Ryan Kent'in ardından sarı lacivertlilerin 2. transferi olacak.

