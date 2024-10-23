Düzova’ya çim saha için geri sayım başladı

Düzova Spor Kulübü Başkanı Ramadan Çiftçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Serdar Çiftçioğlu, Ali Demiroğlu ve Akın Erkurt, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ziyarette bulundu.

Ramadan Çiftçioğlu, yönetimini yeni devraldıkları kulüp için çalışmalarına başladıklarını belirterek bu süreçte belediyenin sağladığı katkılara teşekkür etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek eğitime ve spora katkılarının her zaman süreceğini belirtti, Düzova’ya şu an yapılmakta olan çim saha için artık son aşamaya gelindiğinin müjdesini verdi.

Karavezirler, saha için yapılan alt yapı çalışmalarını anlatarak su deposunun kurulduğunu, su hattının çekilmeye başladığını belirterek 14 günde 12 kilometre su borusu döşendiğini ifade etti. Sahayla ilgili bazı engellerin ortadan kalkması sonrası yaklaşık üç ay sonra sahanın çim ekimine hazır hale getirileceğini vurgulayan Karavezirler, şimdiden bu yatırımın spor camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

