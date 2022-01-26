Düzova, İskele Trabzonspor’u koltuğundan etti

İktisatbank BTM 1.ligi Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren İskele Trabzon sahasında Düzova'ya mağlup olarak liderlik koltuğunu devretti.
Maça etkili başlayan konuk takım Gülgünsüt Düzovca ilk devrede 2 gol bularak soyunma odasına 2-0 önde girdi. 82. dakikada farkı bire indiren ev sahibi SFC 1461 İskele Trabzonspor’un çabası kalan dakikalarda başka gol getirmeyince sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla İskele Trabzon 16 puanda kaldı. Düzova 8 puana yükseldi.
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