Düzkaya’da iki cezalı

FUTBOLCU CEZA TAHİR SOVUKOLUK Karşıyaka ASK 3 Maç MEHMET BARKINAYGönyeli SK 1 Maç OKAN KİBAR Düzkaya KOSK 1 Maç KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA ORÇUN VOLKAN Yalova SK 2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ TANER ATEŞ Hamitköy ŞHSK YUNUS KALAYCI Düzkaya KOSK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig Play-Out, K-Pet 1.Lig Play-Off/Out ve U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu maçları ile ilgili olarak toplandı.30 Temmuz Perşembe günü Gönyeli ile ligde kalma adına kritik bir maça çıkacak olan Düzkaya’da ilk 11’in 2 önemli ismi Yunus ve Okan Kibar, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;