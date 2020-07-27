Düzkaya’da iki cezalı

30 Temmuz Perşembe günü Gönyeli ile ligde kalma adına kritik bir maça çıkacak olan Düzkaya’da ilk 11’in 2 önemli ismi Yunus ve Okan Kibar, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|TAHİR SOVUKOLUK Karşıyaka ASK
|3 Maç
|MEHMET BARKINAYGönyeli SK
|1 Maç
|OKAN KİBAR Düzkaya KOSK
|1 Maç
|KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|CEZA
|ORÇUN VOLKAN Yalova SK
|2 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|FUTBOLCU İSMİ
|KULÜBÜ
|TANER ATEŞ
|Hamitköy ŞHSK
|YUNUS KALAYCI
|Düzkaya KOSK