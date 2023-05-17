Düzkaya Süper Lig kapısını araladı

Birinci Lig play-off 2. Haftaya lider başlayan Düzkaya karşılaştığı Yalova’yı 2 -0 mağlup ederek en yakın takipçisi Gençler Birliği ile 3 puan farkı koruyarak son haftaya büyük bir avantajla girdi



Hakemler: MehhmetSezener, Mustafa Torun, Serkan Özdenkci

Yalova: Kıvanç, Hasip, Zafer(Hakan), İltaç, Civan, Sergülen, Muammer(Hamdi), Metin(Raif), İbrahim, Cevdet, Zekai.

Düzkaya: Ali, Serkan, Salih(Mehmet), Hasan, Afün(Ayberk), Ahmet, Hüseyin(Murat), Batuhan, Ümit, Barış, Berkant.

Goller:Dk. 76 Barış, Dk. 89 Murat(Düzkaya)





Aksa Süper Lig play-off 2. Hafta karşılaşmasında Düzkaya ile Yalova arasındaki zorlu mücadelenin galibi 2 – 0 ‘lık skorla Düzkaya oldu.

Cihangir Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Sezener’in yaptığı karşılaşmada rakibine karşı oyun üstünlüğünü sağlayan Düzkaya maçın son bölümünde bulduğu gollerle sahadan galip ayrılarak Süper Lig için önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Barış Kaya ve 89. Dakikada Murat Gertik attı. Bu sonucun ardından Düzkaya puanını 32 yaparak 2. Sıradaki Gençler Birliği’nden 3 puan farkla liderliğini sürdürdü. Bu hafta sonu oynanacak olan Gençler Birliği mücadelesinde Düzkaya’nın 1 puan alması süper lige yükselmesine yetecek.



Aksa Birinci Lig Play-off puan durumu

TAKIMLAR P

1. Düzkaya32

2. Pera L. G. Birliği 29

3. Esentepe 28

4. Yalova 27

Stat: Cihangir StadıHakemler: MehhmetSezener, Mustafa Torun, Serkan ÖzdenkciYalova: Kıvanç, Hasip, Zafer(Hakan), İltaç, Civan, Sergülen, Muammer(Hamdi), Metin(Raif), İbrahim, Cevdet, Zekai.Düzkaya: Ali, Serkan, Salih(Mehmet), Hasan, Afün(Ayberk), Ahmet, Hüseyin(Murat), Batuhan, Ümit, Barış, Berkant.Goller:Dk. 76 Barış, Dk. 89 Murat(Düzkaya)Aksa Süper Lig play-off 2. Hafta karşılaşmasında Düzkaya ile Yalova arasındaki zorlu mücadelenin galibi 2 – 0 ‘lık skorla Düzkaya oldu.Cihangir Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Sezener’in yaptığı karşılaşmada rakibine karşı oyun üstünlüğünü sağlayan Düzkaya maçın son bölümünde bulduğu gollerle sahadan galip ayrılarak Süper Lig için önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.Düzkaya’ya galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Barış Kaya ve 89. Dakikada Murat Gertik attı. Bu sonucun ardından Düzkaya puanını 32 yaparak 2. Sıradaki Gençler Birliği’nden 3 puan farkla liderliğini sürdürdü. Bu hafta sonu oynanacak olan Gençler Birliği mücadelesinde Düzkaya’nın 1 puan alması süper lige yükselmesine yetecek.1. Düzkaya322. Pera L. G. Birliği 293. Esentepe 284. Yalova 27