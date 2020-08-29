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Düzkaya Süleyman'ın peşinde

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Düzkaya Süleyman'ın peşinde
Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Düzkaya, transfer çalışmalarına başladı.
Düzkaya, birçok takımın ilgilendiği Maraş'ın golcüsü Süleyman Bayır'ı kadrosuna katmak istiyor.
Maraş kaptanı olan Süleyman Bayır iki sezon önce attığı gollerle Düzkaya'nın K-PET Süper Lige yükselmesinde önemli rol oynamıştı.
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