Düzkaya, Sertoğlu’nu destekleyecek

Vedat Hacıabitoğlu, “Görev süresi boyunca sergilediği dürüst ve adaletli yönetimi ve her koşulda kulüplerin yanında olması nedeniyle Hasan Sertoğlu’na destek vereceğiz." açıklamasını yaptı

Düzkaya Spor Kulübü başkanı Vedat Hacıabitoğlu bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Vedat Hacıabitoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda, Düzkaya Spor Kulübü’nün desteği başkan Hasan Sertoğlu’na olacaktır.

Görev süresi boyunca sergilediği dürüst ve adaletli yönetimi ile futbolumuzun marka değeri kazanmasını sağlayan, her koşulda kulüplerin yanında olan Hasan Sertoğlu ve yönetimine, 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda destek vereceğiz."

