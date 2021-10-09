Düzkaya lideri devirdi

AKSA Birinci Ligde Düzkaya ile Maraş arasında Nihat Bağcıer Stadında oynanan maçta kazanan Düzkayaoldu.

Lider Maraş ile oynayacağı maça kadar galibiyet alamayan Düzkaya, rakibini tek golle geçerek ilk galibiyetini alırken, rakibine de ilk mağlubiyeti aldırdı.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği maça birçok eksikle çıkan Düzkaya, buna rağmen özellike ilk devrede oldukça etkili bir futbol oynadı. Buna rağmen ev sahibi ekip ilk devrede gol bulamadı. 0 – 0

İkinci devreye hızlı başlayan Düzkaya, 46’da oyuna giren genç futbolcu Cemal Deliktaş’ın 47’de attığı golle 1 – 0 öne geçti. Skoru maç sonuna kadar korumayı başaran Düzkaya, 3 puanı alırken, 4 puana yükseldi. Maraş ise ilk mağlubiyetini alıp 9 puanla liderliği kaybetti.

