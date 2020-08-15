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Düzkaya'da rota Erseven

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Düzkaya'da rota Erseven
Kötü geçen bir sezon sonrasında K-PET Birinci Lige düşen Düzkaya'da teknik direktör belirleme çalışmaları devam ediyor.
Düzkaya yönetimi, K-PET Birinci Lig'in en başarılı teknik adamlarından Rıza Erseven'e teklif götürdü.
2 sezon önce Ozanköy'e play off finali oynatan, geride kalan sezonda ise Girne Halk Evi'nde, K-PET Süper Lige taşıyan Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği, kalan pürüzlerin giderilmesi halinde ise tarafların el sıkışacağı öğrenildi.
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