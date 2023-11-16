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Düzkaya Coşkun Ulusoy’a emanet

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Düzkaya Coşkun Ulusoy’a emanet
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Aksa 1.Lig ekiplerinden Düzkaya, Teknik Direktör Coşkun Ulusoy ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Bülent Aytaç ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Çatalköy temsilcisi, Ulusoy ve ekibiyle anlaştı. Bu haftaki maçta takımın başında genel koordinatör Recep Perçinkardeşler olacak. Coşkun Ulusoy takımla ilk idmanına Pazartesi günü çıkacak.
 
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