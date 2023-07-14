Düzdaban “Uçar ve Özbahar, Miracle Karşıyaka’nın futbolcularıdır”

Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban Muhammed Ali Uçar ve Ali Özbahar ile ilgili olarak açıklama yaptı. İki oyuncu ile ilgili olarak Bonservis opsiyonlarını yerine getirdiklerini ifade eden Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban, hem Muhammed Ali Uçar’ın hem de Ali Özbahar’ın Miracle Karşıyaka’nın oyuncuları olduklarını söyledi. İki oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair ise son kararı Caner Oshan’ın vereceğini ifade eden Umut Düzdaban, basında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını Uçar ve Özbahar’ın Miracle Karşıyaka’nın futbolcuları olduğunu sözlerine ekledi.

